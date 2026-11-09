Майже півмільйона людей у Запорізькій області отримали допомогу від ООН – ОВА

Майже півмільйона людей у Запорізькій області отримали допомогу від ООН (УВКБ ООН) з початку повномасштабної війни, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Зустрівся з головою офісу УВКБ (Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН у Дніпрі Едвардом Бенсоном та його командою. Обговорили результати співпраці та подальшу підтримку наших людей", – написав Семікін у Телеграмі у понеділок увечері.

За даними ОВА, минулої зими майже 9,5 тисячі родин отримали по 19 400 грн допомоги, сотні сімей – обігрівачі та набори для утеплення.

"У Запоріжжі вже облаштовано 25 модульних будинків для переселенців, куди незабаром заселятимуться родини. Також партнери передали 50 мобільних укриттів, частину з яких уже встановлено", – повідомив керівник ОВА.

"Продовжуємо співпрацю, особливо напередодні холодів. Серед пріоритетів – допомога прифронтовим громадам, підтримка евакуйованих людей, відновлення та утеплення житла, забезпечення резервним живленням", – зазначив Семікін та висловив вдячність Едварду Бенсону та команді УВКБ ООН за допомогу.