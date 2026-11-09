В ООН заявили про рекордне зростання кількості жертв серед цивільних в Україні: у вересні на 85% вище порівняно з минулим роком

У вересні кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі інтенсифікації російських обстрілів. У жовтні показники, ймовірно, на тому ж рівні, заявила керівник з питань Європи, Центральної Азії та Америки Департаменту ООН з політичних та миротворчих справ Каяко Ґото.

На засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок, представниця ООН наголосила, що ситуація стала ще більш загрозливою та небезпечною: мільйони українських мирних жителів залишаються під постійним вогнем, оскільки РФ посилює атаки на населені пункти та цивільну інфраструктуру по всій Україні.

Ґото повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Управління Верховного комісара з прав людини підтвердило загибель щонайменше 17 968 цивільних осіб в Україні, зокрема 874 дітей. Щонайменше 57 713 цивільних осіб, серед яких 3504 дитини, отримали поранення. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі.

"Оскільки масштаби таких атак продовжують зростати, кількість жертв серед цивільного населення в Україні сягає рекордних показників. У вересні цього року загинуло щонайменше 328 цивільних осіб, а 2105 отримали поранення. Цей показник на 85 відсотків вищий, ніж у вересні минулого року. Попередній аналіз свідчить про те, що кількість жертв серед цивільного населення в жовтні була такою ж високою, як і у вересні", – сказала вона.

Ґото підкреслила, що лише тиждень тому, 2 листопада, внаслідок жахливого нападу на будівлю школи в населеному пункті Комишуваха (Запорізька обл.) яка слугувала укриттям і місцем видачі гуманітарної допомоги, загинуло, за наявними даними, щонайменше 55 осіб, а п'ятеро отримали поранення. Повідомляється, що 45 осіб досі вважаються зниклими безвісти під завалами.

Крім того, 3 листопада у Харкові російський авіаудар влучив у лікарняний комплекс; унаслідок цього постраждали щонайменше 73 людини. Того ж дня у Дніпрі російський ракетний удар зруйнував хоспіс, через що довелося евакуювати десятки хворих та літніх пацієнтів.

В ООН нагадали, що 29 жовтня збройні сили РФ здійснили низку смертоносних атак по всій території України, завдавши ударів по цивільних об'єктах у денний час, коли там перебувало багато людей. У Дніпрі російський безпілотник реактивного типу влучив у залізничну платформу, де було багато людей; за наявними даними, загинуло 15 мирних жителів, ще 14 отримали поранення. У Чернігові внаслідок атаки безпілотника на вулицю в центрі міста, за повідомленнями, загинули дві 15-річні дівчини, а 37 мирних жителів, серед яких п'ятеро дітей, отримали поранення. Також повідомлялося про загиблих у Кременчуці (Полтавська область), Ізюмі (Харківська область), і у Києві.

Ґото наголосила на рішучому засудженні Генеральним секретарем ООН цих нещодавніх російських атак.