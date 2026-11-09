Керівник детективів НАБУ про "Карфаген": найтемніша частина корупційного айсбергу ще під водою

Значна частина матеріалів операції "Карфаген" поки ще не може бути оприлюднена із урахуванням інтересів слідства, те, що стало публічним – лише "верхівка айсбергу", зазначає керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Абакумов.

"Те, що ви побачили – лише верхівка айсберга. Ми показали тільки те, що могли показати, не зашкодивши інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою", – написав він на своїй сторінці в Фейсбук в понеділок.

Він розказав, що робота із такими матеріалами викликає з одного боку "майже фізичну гидливість". "А з іншого – дуже чітке усвідомлення: ніхто, крім нас самих, цього не виправить. І саме це друге відчуття значно сильніше за перше", – додав Абакумов.

За його словами, ця операція демонструє зовсім інший бік корупції. "Корупція – це не лише про гроші. І навіть не лише про зловживання владою. Це про безкарність. Тому що корупція породжує безкарність. Безкарність породжує вседозволеність. А вседозволеність рано чи пізно перетворюється на насильство", – пояснив керівник групи детективів.

В цьому контексті він продовжив: "Коли злочинець знає, що за гроші можна купити захист правоохоронця, він перестає боятися закону. Коли правоохоронець розуміє, що його повноваження можна перетворити на джерело незаконного збагачення, він перестає служити державі. А коли ці двоє знаходять спільну мову, виникає щось значно небезпечніше за звичайну корупційну схему. Виникає мафія".

"Саме ознаки такої системи ми побачили під час операції "Карфаген", зауважив Абакумов.

Він уточнив, що на другому етапі операції повідомлено про підозру першим п'ятьом учасникам нової злочинної організації, до якої, за даними слідства, було залучено щонайменше 12 осіб.

"Ми показали, як, за версією слідства, могла працювати система прикриття десятків шахрайських колцентрів. Як взаємодіяли представники кримінального середовища та правоохоронних органів. Як обговорювалися напади на людей, які наважувалися протидіяти злочинному бізнесу. І це лише частина того, що нам вдалося встановити", – розказав він.

При цьому Абакумов зазначив, що із цієї історії слід робити значно ширший висновок: "Корупція не існує окремо від суспільства. Вона проростає крізь нього. Вона не починається і не закінчується в кабінеті високопосадовця, який отримує хабар. Для її існування потрібні десятки, сотні, а іноді й тисячі людей, кожен із яких виконує свою маленьку функцію у великому злочинному механізмі".

За його словами, якщо цей процес не зупинити, держава стає приреченою.

"Саме тому мене завжди дивує, коли я чую, що боротьба з корупцією зараз нібито не на часі. Що під час війни є важливіші завдання. Що можна відкласти боротьбу з корупцією до перемоги, а вже потім розбиратися з усіма цими проблемами. Операція "Карфаген" дає на це дуже просту відповідь. Боротьба з корупцією не просто на часі. Вона є однією з умов виживання держави… Операція "Карфаген" триває. І для нас це не просто назва одного з розслідувань. Це символ роботи, яку ми маємо довести до кінця… Карфаген має бути зруйнований", – підсумував керівник підрозділу детективів.