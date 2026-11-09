КМДА: На мосту Патона в Києві запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням

У Києві на мосту Патона запроваджують тестову схему організації дорожнього руху, за якою напрямок однієї зі смуг змінюватиметься залежно від транспортного навантаження вранці та ввечері, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з оприлюдненою в телеграм-каналі КМДА інформацією в понеділок, на початковому етапі реверсивна смуга працюватиме з 7:00 до 10:00 у напрямку з лівого берега на правий, а з 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

Водночас на мосту постійно залишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до встановленого графіка та сигналів світлофорів.

"Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори: зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку; червоний хрест – в'їзд на смугу заборонено; жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка", – наголошується в повідомленні відомства у понеділок.

У КМДА також наголошують, що в разі вимкнення світлофора рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху.

Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги, зазначили у відомстві.