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Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога на ТОТ

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Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога на ТОТ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили 8-го та в ніч на 9 листопада російську станцію подавлення супутникового зв'язку на тимчасово окупованій Донеччині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Цікавий "трофей" уражено у районі Сартани на ТОТ Донеччини. Тут під удар потрапила російська станція подавлення Starlink, якою окупанти намагалися перебивати супутниковий зв'язок українських військових", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На Запоріжжі, поблизу Токмака та Остриківки уражено склади боєприпасів.

"Завершує перелік ураженого склад матеріально-технічних засобів армії рф у районі Красногорівки на Донеччині – ще один удар по логістиці російського агресора", – повідомляє Генштаб.

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Редактор · Політичні новини
#війна #генштаб #ураження
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