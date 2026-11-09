Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога на ТОТ

Сили оборони уразили 8-го та в ніч на 9 листопада російську станцію подавлення супутникового зв'язку на тимчасово окупованій Донеччині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Цікавий "трофей" уражено у районі Сартани на ТОТ Донеччини. Тут під удар потрапила російська станція подавлення Starlink, якою окупанти намагалися перебивати супутниковий зв'язок українських військових", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На Запоріжжі, поблизу Токмака та Остриківки уражено склади боєприпасів.

"Завершує перелік ураженого склад матеріально-технічних засобів армії рф у районі Красногорівки на Донеччині – ще один удар по логістиці російського агресора", – повідомляє Генштаб.