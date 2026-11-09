Кількість постраждалих у Харкові зросла до 5

За оновленими даними, внаслідок удару ворожого БпЛА по Київському району Харкова постраждали п'ятеро людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Поранень зазнали жінки 77 і 70 років, 54-річний чоловік та хлопчик віком 1 рік і 11 місяців. Гостру реакцію на стрес отримала 46-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, троє з постраждалих – двоє жінок і дитина – шпиталізовані.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару постраждали дві жінки та дворічний хлопчик.