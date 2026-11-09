На ПП "Солотвино – Сігету-Мармацієй" 10 листопада тимчасово обмежать рух

Рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії у пункті пропуску (ПП) "Солотвино – Сігету-Мармацієй" 10 листопада буде тимчасово обмежено, також можливе уповільнення оформлення пішоходів, повідомила Держприкордонслужба.

"10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", що на українсько-румунському кордоні, тимчасово обмежать рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у понеділок.

Крім того, протягом зазначеного періоду можливе уповільнення оформлення пішоходів.

За інформацією румунської сторони, рух буде обмежено через роботи із заміни модульних кабін для прикордонного контролю.

Українські прикордонники рекомендують водіям автотранспорту скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".