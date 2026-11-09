Агентство відновлення запровадило мораторій на закупівлю преміальних автомобілів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України після перевірок установ, підпорядкованих агентству, відмінило закупки преміальних авто у регіонах на 7 млн грн та запровадило мораторій на такі тендери.

Була, зокрема, відмінена закупівля Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області та скасований тендер на преміальне авто за 2,9 млн грн для Служби відновлення у Харківській області.

"Преміальні авто – лише за власний кошт! Закупівля Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області – неприйнятна. Поділяю обурення суспільства та дякую журналістам, які привернули увагу до цієї ситуації", – наголосив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров у Телеграм.

Як повідомляли "Наші гроші", Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області 2 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Сервісний центр "Діамант" легковий автомобіль за 4,26 млн грн. Передбачалась поставка до 20 листопада легкового автомобіля Toyota Land Cruiser GR Sport 3.3 Twin Turbo 2026 року випуску.

Федоров наголосив, що за його дорученням розпочаті перевірки в установах, підпорядкованих Агентству відновлення. Зокрема, виявили проблемні закупівлі й на Харківщині, де бажали отримати Toyota Land Cruiser Prado, на що було закладено бюджет в 2 млн 915 тис. 750 грн.

"На Львівщині автомобіль повернуть дилеру, а 4,26 млн грн – на рахунок. На Харківщині 6 листопада за моїм дорученням скасовано тендер. У системі Агентства запроваджено мораторій на закупівлю преміальних автомобілів. Відповідні кадрові рішення вже ухвалено. Як керівник Агентства, відповідаю за роботу всієї системи. Бюджетні кошти мають спрямовуватися на реальні потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни", – наголосив Федоров.