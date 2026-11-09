СБУ: 15 років тюрми отримав агент РФ, який видавав себе за співробітника Служби та коригував удари по Очакову

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент на Миколаївщині, який видавав себе за "заступника начальника обласного управління Служби" та коригував російські обстріли Очакова, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що для конспірації зловмисник носив тактичний одяг і використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ, яке виготовив власноруч.

"Встановлено, що агент фіксував розташування Сил оборони, по яких рашисти готували удари ствольною та реактивною артилерією із тимчасово окупованої Кінбурнської коси", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання у квітні 2024 року.

Як з'ясувало розслідування, завдання ворога виконував мешканець Очакова, який потрапив до поля зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

"Після вербування зрадник отримав завдання на виявлення місць базування українських військових у портовому місті та інших населених пунктах Миколаївщини", – уточнюють у відомстві.

Задокументовано, як, маскуючись під українського спецслужбіста, агент об'їжджав місцевість на своєму авто і фіксував на смартфон локації Сил оборони.

Крім цього, згідно з повідомленням, після російських обстрілів агент збирав інформацію про наслідки ворожих "прильотів" для підготовки нових та коригування повторних атак РФ.

Під час обшуків у зловмисника виявлено одяг, фейкове посвідчення та мобільний телефон із доказами його роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи та розслідування проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.