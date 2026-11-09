Скеровано до суду справу про заволодіння понад 102 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) скерував до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ.

"У межах досудового розслідування встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф, у квітні 2022 року, Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За даними антикорупційної прокуратури, генеральний директор державного підприємства, залучивши ще двох осіб, розробив злочинну схему заволодіння зазначеними коштами.

"Так, особи уклали договір, відповідно до якого державне підприємство закуповувало елементи динамічного захисту, зокрема кришки та кювети, за майже втричі завищеними цінами", – зазначається в повідомленні.

Як уточнюють в САП, закупівля оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

"Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн грн", – наголошують в антикорупційній прокуратурі.

При цьому в повідомленні зауважується, що приватне товариство не було й не є виробником цих товарів оборонного призначення, -майже половина комплектуючих динамічного захисту виготовлена на іншому підприємстві, їхня ціна майже в 10 разів нижча, ніж передбачено договором із державним підприємством.

Дії осіб кваліфіковано: колишнього генерального директора державного підприємства – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; комерційного директора державного підприємства – за ч. 5 ст. 191 КК України; директора приватного товариства – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Осіб викрили детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.