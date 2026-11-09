Радбез ООН збереться у понеділок для обговорення ситуації в Україні – Сибіга

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок, ввечері, 9 листопада для обговорення ситуації в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна залишається відданою досягненню всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Зі продовженням дипломатичних зусиль світ не повинен втрачати з поля зору людську ціну війни Росії. Щодня цивільні особи по всій Україні продовжують зазнавати атак на свої домівки, громади та критичну інфраструктуру", – написав він у Х.

Сибіга наголосив, що лише за останні тижні Росія запустила хвилі дронів, керованих авіаційних бомб і ракет проти України. Лікарні, гуманітарні об'єкти, енергетична інфраструктура, житлові райони та об'єкти, критичні для ядерної безпеки, залишаються під ударами, підкреслив міністр.

"Це не поодинокі інциденти. Вони є частиною систематичної кампанії проти цивільних осіб та інфраструктури, від якої залежать мільйони. Не здатна зламати рішучість України, Росія продовжує завдавати страждань звичайним людям", – йдеться у дописі.

Як зазначає Сибіга, Україна закликатиме міжнародну спільноту допомогти зупинити російські атаки, посилити захист цивільних осіб, збільшити тиск на агресора та дотримуватися принципів Статуту ООН.

За його словами, засідання розпочнеться 17:00 за місцевим часом.