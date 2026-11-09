Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Радбез ООН збереться у понеділок для обговорення ситуації в Україні – Сибіга

1 хв читати
Додати як джерело
Радбез ООН збереться у понеділок для обговорення ситуації в Україні – Сибіга

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок, ввечері, 9 листопада для обговорення ситуації в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна залишається відданою досягненню всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Зі продовженням дипломатичних зусиль світ не повинен втрачати з поля зору людську ціну війни Росії. Щодня цивільні особи по всій Україні продовжують зазнавати атак на свої домівки, громади та критичну інфраструктуру", – написав він у Х.

Сибіга наголосив, що лише за останні тижні Росія запустила хвилі дронів, керованих авіаційних бомб і ракет проти України. Лікарні, гуманітарні об'єкти, енергетична інфраструктура, житлові райони та об'єкти, критичні для ядерної безпеки, залишаються під ударами, підкреслив міністр.

"Це не поодинокі інциденти. Вони є частиною систематичної кампанії проти цивільних осіб та інфраструктури, від якої залежать мільйони. Не здатна зламати рішучість України, Росія продовжує завдавати страждань звичайним людям", – йдеться у дописі.

Як зазначає Сибіга, Україна закликатиме міжнародну спільноту допомогти зупинити російські атаки, посилити захист цивільних осіб, збільшити тиск на агресора та дотримуватися принципів Статуту ООН.

За його словами, засідання розпочнеться 17:00 за місцевим часом.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#оон #сибіга #україна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати
Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному тра…

Читати