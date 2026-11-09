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Міноборони та БЕБ домовились про співпрацю для попередження корупції в оборонній сфері

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Міноборони та БЕБ домовились про співпрацю для попередження корупції в оборонній сфері
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України домовилося з Бюро економічної безпеки (БЕБ) про співпрацю, спрямовану на попередження економічних порушень в оборонній сфері.

"Мета – запобігати фінансовим і корупційним схемам, зменшувати ризики закупівлі неякісних товарів та зриву поставок для військових", – повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Згідно з досягнутими домовленностями, Міноборони передаватиме БЕБ інформацію про сумнівні дані в закупівлях. Аналітики Бюро перевірятимуть ці дані, приділяючи окрему увагу ціноутворенню, реальним власникам компаній та іншим можливим ризикам. Результати аналізу допоможуть Міноборони вдосконалити власні механізми управління ризиками.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#міноборони #співпраця #беб
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