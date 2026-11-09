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Посадовиця столичного вишу отримала підозру за закупку джерел живлення із переплатою у понад 1,4 млн грн

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Посадовиця столичного вишу отримала підозру за закупку джерел живлення із переплатою у понад 1,4 млн грн

Повідомлено про підозру посадовиці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, яка погодила договір закупівлі джерел безперебійного живлення для вишу за завищеними цінами, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі в понеділок прокуратура столиці повідомляє, що у 2024 році університет уклав із фізичною особою – підприємцем договір на закупівлю комплектів джерел безперебійного живлення та сплатив постачальникові майже 3 млн грн.

"Згідно з висновком експертизи, ринкова вартість цього обладнання становить близько 1,6 млн грн. Отже, університет переплатив понад 1,4 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі пояснюють, що посадовиця мала перед закупівлею провести аналіз цінових пропозицій постачальників аналогічного обладнання з урахуванням його технічних характеристик і комплектації.

Не зробивши цього належним чином, вона погодила подальше укладення договору закупівлі за завищеними цінами.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва посадовиці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", – зазначається в повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#живлення #переплата #виш
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