Харків'янина, який ошукав волонтерів і військових на 1,1 млн грн, засудили до 2 років ув'язнення

Харківський апеляційний суд змінив умовне покарання чоловіку, який під приводом продажу автомобілів для фронту ошукав волонтерів та військових на понад 1,1 млн грн, на реальний термін – 2 роки ув'язнення.

"Суд задовольнив апеляційну скаргу заступника керівника Харківської обласної прокуратури та призначив реальне покарання чоловіку, який під приводом продажу транспортних засобів для фронту ошукав волонтерів та українських військових на понад 1,1 млн гривень. Замість умовного терміну шахрай проведе реальний строк за ґратами", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, з вересня 2022 року по березень 2023 року харків'янин розміщував на популярних торговельних онлайн-платформах оголошення про продаж автомобілів марок Toyota, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen тощо на потреби Збройних Сил України. Але насправді ніяких машин він не мав. Під час спілкування з волонтерами і військовослужбовцями, які шукали авто для виконання бойових завдань, чоловік переконував їх перераховувати передплату або повну вартість машин на банківські картки. Після отримання грошей він припиняв зв'язок, а кошти лишав собі.

Таким чином він ошукав 13 людей. Загальна сума завданих їм збитків перевищила 1,1 млн гривень.

У квітні 2026 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у шахрайстві, вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 2 ст. 190 КК України), та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. При винесенні вироку суд урахував каяття обвинуваченого, відшкодування збитків та придбання автомобіля для однієї з військових частин.

Заступник керівника Харківської обласної прокуратури оскаржив вирок в апеляційному порядку. Харківський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, яким остаточно засудив чоловіка до 2 років позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

Вирок апеляційного суду набрав законної сили з моменту його проголошення.