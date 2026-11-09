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У Харкові вже троє постраждалих

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У Харкові вже троє постраждалих
Фото: t.me/synegubov

Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрону по Київському району Харкова зростає, станом на 14:48 їх вже троє, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Київському районі зросла до трьох людей. По допомогу медиків звернулися ще двоє жінок", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару дрону пошкоджено 5 автомобілів і скління магазину.

Як повідомлялося, внаслідок удару по Харкову поранено дворічного хлопчика, наразі дитина в реанімації.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#харків #постраждалі #обстріл
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