У Харкові вже троє постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрону по Київському району Харкова зростає, станом на 14:48 їх вже троє, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Київському районі зросла до трьох людей. По допомогу медиків звернулися ще двоє жінок", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару дрону пошкоджено 5 автомобілів і скління магазину.

Як повідомлялося, внаслідок удару по Харкову поранено дворічного хлопчика, наразі дитина в реанімації.