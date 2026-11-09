У Вишгородському районі внаслідок удару росіян загинула людина – Київська ОВА

Російські окупанти в понеділок, 9 листопада, завдали удару по Вишгородському району Київщини, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередньою інформацією, загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі будинку", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Крім того, ще двоє людей були поранені. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Він не потребував госпіталізації. Стан і характер травм іншої постраждалої уточнюються.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

На місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.