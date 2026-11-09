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Голову одного з райсудів Одещини викрито на хабарництві

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Голову одного з райсудів Одещини викрито на хабарництві

Антикорупційні органи України спільно із Нацполіцією викрили голову одного із районних судів Одещини на отриманні хабаря за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

"9 листопада 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру голові одного з районних судів Одеської області", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в понеділок.

За даними САП, напередодні голову суду викрили детективи Національного антикорупційного Бюро спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції на одержанні неправомірної вигоди.

"У межах досудового розслідування встановлено, що за грошову винагороду суддя обіцяв ухвалити рішення на користь громадянки у справі про притягнення її до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, тобто за ч. 1 ст. 130 КУпАП", – йдеться в повідомленні.

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#одещина #хабар #суддя
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