Постраждалих внаслідок удару по Одесі вже 3 – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі зросла до трьох, загиблих також троє, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Ще двоє постраждалих звернулися за медичною допомогою після ворожої атаки. Це чоловіки віком 41 та 46 років. Таким чином кількість постраждалих зросла до трьох. Ще троє людей, на жаль, загинули", – написав Кіпер в Телеграм у понеділок.

За його словами, серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями, медики надають їй необхідну допомогу. "Російського удару зазнало складське приміщення для зберігання продуктів", – розповів керівник обладміністрації.

Як повідомлялося, в результаті чергової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини вже втретє зазнало уражень логістичне підприємство, було пошкоджено обладнання. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Повідомлялося про трьох загиблих та одну постраждалу.