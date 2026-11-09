МЗС України про заяву кандидата у президенти Франції Меланшона щодо Донбасу: "Референдуми" під окупацією – це інструмент анексії

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий нагадав лідеру французької партії "Нескорена Франція" Жану-Люку Меланшону, що українці вже вирішили питання своїх кордонів на референдумі 1991 року, а "референдуми" під окупацією є інструментом анексії, а не волевиявленням народу.

"Пане Меланшоне, українці вже врегулювали питання кордонів своєї країни. На загальнонаціональному референдумі 1991 року понад 90% виборців підтримали незалежність України в межах її нинішніх, міжнародно визнаних кордонів. Більшість проголосувала "за" в кожному регіоні, включно з Донбасом (83%). Лише Росія обрала ігнорувати вибір українців і змінити кордони силою, розпочавши війну агресії", – написав Тихий у соцмережі Х.

У МЗС наголосили, що очільник Кремля Володимир Путін відмовляється припинити війну, попри конструктивні пропозиції від України та її партнерів, і це єдиний привід, чому війна все ще триває.

"Референдуми" під окупацією – це інструмент анексії, а не вираження волі народу. Жодна цивілізована демократична країна ніколи не прийняла б цього для своїх власних кордонів, тож не варто пропонувати це українцям", – заявив речник МЗС.

Раніше лідер французької ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон заявив, що мирне врегулювання війни в Україні не може передбачати поступок території Донбасу без згоди населення.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звинуватив лідера лівої партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона в поширенні російських наративів про Донбас.

Результати опитування Toluna Harris Interactive, оприлюднені в понеділок, свідчать, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен та її суперник з крайньої лівиці Жан-Люк Меланшон зміцнили свою перевагу в рейтингах напередодні президентських виборів наступного року.