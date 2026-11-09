Брата експрем'єра Угорщини Орбана затримано за підозрою у торгівлі людьми – ЗМІ

В Будапешті проводяться слідчі дії в рамках операції "Очисний вогонь", серед фігурантів якої – брат колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арон Орбан, повідомляє HVG.

"Національне управління з повернення та захисту майна (NVVH) одним із перших розпочало розслідування справи Арона Орбана щодо візового бізнесу, в якій, згідно з попередніми повідомленнями ЗМІ, компанія молодшого брата колишнього прем'єр-міністра зареєструвала громадян В'єтнаму на дводенний курс з надання першої медичної допомоги в Печському університеті, що могло полегшити їм отримання шенгенської візи. Арон Орбан навіть звернувся до уповноваженого при прем'єр-міністрі з метою прискорення розгляду візових заяв", – йдеться у повідомленні.

Агентство Telex також повідомило, що в понеділок вранці співробітники Центру боротьби з тероризмом з'явилися біля нерухомості у Фотлігеті, пов'язаної з компанією Арона Орбана. Анна Унгер, голова NVVH, не захотіла ані підтвердити, ані спростувати інформацію видання, зазначивши, що NVVH "провела нові заходи" у справі, яка стосується й Арона Орбана, і про це буде повідомлено пізніше.

Джерела, обізнані з оточенням Арона Орбана, підтвердили акт проведення операції в понеділок, але не знають, чи було затримано молодшого брата колишнього прем'єр-міністра.

Віктор Орбан також прокоментував інформацію про арешт його молодшого брата, стверджуючи, що справа є політичною.

"Сьогодні уряд мав би відповісти перед Комітетом з питань національної безпеки за скандал з агентами. Це "зведення рахунків" є засобом відволікання уваги. В Угорщині відбувається не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Коли уряд опиняється в незручному становищі, в справу вступає Управління державної безпеки. Мета цієї брудної гри – знищення політичного супротивника та створення однопартійної системи. Мішенню є я, а мій брат – лише засіб", – написав Орбан в соцмережі Facebook.