РФ атакувала об'єкт черкаської філії "Газмереж"

В ніч на 9 листопада під ворожий удар потрапив один із об'єктів черкаської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), повідомила компанія у понеділок.

Унаслідок атаки загорілася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Осередок займання ліквідовано.

"Найважливіше – працівники філії не постраждали. Після обстеження території та завершення всіх необхідних безпекових процедур визначимо подальший обсяг відновлення", – зазначила голова правління "Газмереж" Людмила Кіндер.

Територію обстежують ДСНС, поліція, СБУ та фахівці з розмінування. Спільно з правоохоронними органами триває фіксація наслідків атаки.

Наразі уточнюється повний обсяг пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.