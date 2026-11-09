Міносвіти: ще двоє осіб добровільно відмовилися від наукового ступеня

Міністерство освіти і науки України погодило рішення про добровільну відмову від наукового ступеня щодо ще двох осіб.

Згідно з наказами №№1886-1887 від 5 листопада, Міносвіти скасувало два рішення спеціалізованих вчених рад. Зокрема, щодо присудження Сергію Уханенку наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право", а також щодо присудження Юлії Гаврилюк наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності "Економіка та управління підприємствами". У зв'язку з цим, також визнані недійсними їх дипломи кандидатів наук.

Зазначається, що дані рішення ухвалені ураховуючи заяви Уханенка і Гаврилюк.

Як повідомлялося, у 2023 році добровільно від наукового ступеня відмовилися тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий і голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак; у 2024 році одна особа добровільно відмовилася від наукового ступеня – Богдан Базарник; в 2025 році до відомства не надходили заяви про добровільну відмову від наукових ступенів.