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Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Космічних Сил у структурі ЗСУ

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Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Космічних Сил у структурі ЗСУ
Фото: Міністерство оборони України

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №13255 щодо уточнення структури Збройних Сил України, який передбачає утворення нового виду військ – Космічних Сил.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання в понеділок рішення підтримали 252 нардепи, жодного голосу проти. Крім того, таку саму кількість голосів депутати віддали за скорочені строки доопрацювання проєкту закону до другого читання.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, він спрямований на створення законодавчого підґрунтя для протидії загрозам із космічного простору, формування власних спроможностей раннього попередження про ракетні удари, розширення розвідувальних можливостей та розбудови національної системи захищеного супутникового зв'язку.

Як зазначається в пояснювальній записці, необхідність ухвалення закону зумовлена тим, що Україна стала першою державою, яка зазнала удару з використанням екзоатмосферної ракетної системи через міжнародний космічний простір.

Законопроєкт передбачає формування власних спроможностей із виявлення ворожих ракетних пусків, створення системи раннього попередження, протидії ракетно-космічним ударам, розвитку захищеного супутникового зв'язку та нарощування розвідувальних можливостей держави завдяки власному сузір'ю супутників. Автори документа підкреслюють, що Україна має потужний науково-інженерний і виробничий потенціал, розвинену наземну інфраструктуру управління космічними апаратами, а також активно співпрацює з міжнародними партнерами та використовує сучасні космічні програми й сервіси.

Реалізація положень законопроєкту здійснюватиметься за рахунок видатків державного бюджету на сектор безпеки і оборони.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · Політичні новини
#космічні_сили #зсу #рада
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