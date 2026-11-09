СБУ завершила розслідування теракту, який відбувся у Львові в лютому

Служба безпеки України завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо зловмисниці, яка здійснила теракт у Львові в ніч на 22 лютого 2026 року.

"Тоді внаслідок подвійного вибуху загинули співробітниця патрульної поліції та військовослужбовець Національної гвардії України, ще 26 людей отримали поранення", – нагадали в СБУ.

Як з'ясувало розслідування, завдання ворога виконувала мешканка Рівненщини, яка потрапила у його поле зору під час спілкування в чатах Телеграм-каналів.

Встановлено, що після вербування агентка отримала вказівку на виїзд до Львова для підготовки теракту. Прибувши до обласного центру, фігурантка орендувала квартиру та за інструкцією куратора виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП) дистанційної дії.

Увечері 21 лютого жінка заклала обидві вибухівки у сміттєві контейнери поблизу своєї тимчасової оселі. Крім цього, вона встановила у вікні орендованої квартири смартфон із функцією онлайн-трансляції, щоб ворог міг віддалено спостерігати за місцем запланованого теракту та активувати СВП.

Для вчинення теракту ворог застосував комбіновану схему, залучивши до неї ще одну фігурантку – мешканку Харкова. Вона зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила про нібито пограбування магазину у Львові.

Після прибуття на місце виклику екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли на місце події прибули додаткові наряди правоохоронців та Національної гвардії України, ворог дистанційно активував ще одну вибухівку.

Обвинувальний акт щодо виконавиці теракту скеровано до суду. ЇЇ судитимуть за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.