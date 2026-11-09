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В Комишувасі ідентифікували тіла 30 загиблих внаслідок російського удару

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В Комишувасі ідентифікували тіла 30 загиблих внаслідок російського удару
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua/

В Комишувасі поліцейські продовжують ідентифікувати загиблих унаслідок авіаудару 2 листопада, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"З-під завалів рятувальники вже деблокували 55 тіл. Особи 30 з них вже ідентифікували поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин. Під завалами ще можуть перебувати 19 людей", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджають російські дрони, які постійно атакують силовиків та задіяну техніку. Поліцейські антидронових загонів здійснюють вогневе прикриття локації. Роботи тривають.

Як повідомлялося, 2 листопада російські війська тричі завдали авіаударів по Комишуваській гімназії "Джерело", де цивільні отримували гуманітарну допомогу та перебували в укритті. Унаслідок ударів загинули щонайменше 55 людей.

Станом на 8 листопада в списках зниклих безвісти лишалися 45 людей.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#загиблі #комишуваха #ідентифікація
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