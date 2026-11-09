Паліса обговорив з міністром нацоборони Туреччини можливості посилення української ППО

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив про зустрічі з міністром національної оборони, керівником Агентства оборонної промисловості Туреччини, а також представниками турецьких оборонних компаній, під час яких обговорив питання посилення протиповітряної оборони.

"Посилення протиповітряної оборони залишається одним із наших головних пріоритетів. Шукаємо нові рішення, нові технології та можливості, які допоможуть захищати українське небо. Цими днями за завданням Президента працював в Туреччині. З міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером детально обговорили практичну реалізацію домовленостей, досягнутих президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом під час нещодавнього візиту", – написав Паліса в Телеграм в понеділок за підсумками візиту.

Він назвав "дуже предметною та продуктивною" зустріч із керівником Агентства оборонної промисловості Туреччини Халуком Гьоргюном та представниками турецьких оборонних компаній. "Говорили про можливості поглиблення співпраці, технологічні рішення та спільні проєкти, які можуть посилити наші оборонні спроможності. Окремо відвідали бойовий полігон, де представники компанії MKE продемонстрували нам зенітний комплекс ближньої дії TOLGA. Це багаторівнева система протидії безпілотникам", – розповів заступник керівника Офісу президента.

Паліса наголосив на важливості рішень, які "здатні ефективно протидіяти атакам дронів, і щоб вартість знищення ворожого дрона була економічно обґрунтованою". Він подякував турецьким партнерам за "конструктивний діалог і готовність до практичної співпраці".