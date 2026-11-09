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В Одесі внаслідок атаки по складу з продуктами харчування загинули троє людей

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(оновлена)

Російські окупанти вдень в понеділок, 9 листопада, завдали удару по об'єкту інфраструктури в Одесі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, загинули троє людей", – написав Лисак в телеграм-каналі.

Також відомо про одну постраждалу людину. Вона перебуває у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

За інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, серед загиблих двоє жінок та чоловік.

"Російського удару зазнало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування для дитячих садочків та шкіл. Виникла пожежа, триває ліквідація", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одеса #атака #загиблі
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