Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони.

"Питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони", – йдеться у відповіді Корецького на петицію.

Прем'єр зауважив, що Міністерством оборони опрацьовуються зміни до законодавства, спрямовані на вдосконалення питань проходження військової служби під час воєнного стану, зокрема у частині уточнення строків проходження військової служби, а також підстав для звільнення з такої служби.

"Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті", – додав він.

В Україні діє загальна мобілізація, яка охоплює військовозобов'язаних чоловіків віком 25-60 років.

Як повідомлялося, 14 жовтня петиція до Кабінету міністрів із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, авторка петиції пропонувала: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якому передбачити зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час дії воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також встановити норму щодо права на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, які під час дії воєнного стану досягли 55-річного віку.

Раніше на сайті Кабміну не набирали необхідних для розгляду голосів петиції із закликом: дозволити демобілізацію військових старше 55 років, які служать понад три роки; знизити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років; демобілізувати чоловіків старше 55 років, які набули права на цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах.