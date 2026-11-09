САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо ексзаступника голови ОП Шурми про зловживання на "зеленому" тарифі

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом; організатором схеми, за даними слідства, є колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

В повідомленні в телеграм-каналі в понеділок антикорупційна прокуратура зазначає, що організована група діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Серед підозрюваних: колишній заступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України"; власник мережі українських та іноземних компаній (близький родич колишнього заступника керівника Офісу президента України); довірена особа колишнього високопосадовця; керівник та працівники підконтрольних підприємств; колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго"", – наголошують в САП.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (ще до призначення на посаду в Офіс президента України), його рідний брат та довірена особа встановили контроль над групою підприємств, що володіли сонячними електростанціями загальною потужністю близько 60 МВт у Василівському районі Запорізької області.

У подальшому ці товариства уклали договори з ДП "Гарантований покупець" на продаж державі електроенергії за "зеленим" тарифом.

В САП уточнюють, що з початком повномасштабного військового вторгнення РФ об'єкти опинилися на окупованій території, а в липні – вересні 2022 року через пошкодження мереж взагалі втратили зв'язок з об'єднаною енергетичною системою України.

"Заступник Керівника Офісу президента України вирішив створити організовану групу, метою якої було протиправне отримання коштів за електричну енергію, нібито відпущену виробниками з альтернативних джерел енергії, без її фактичного надходження в об'єднану енергетичну систему України", – наголошується в повідомленні.

Для цього, за даними САП, у звітності особи зазначали завідомо недостовірні дані щодо обсягів відпущеної та прийнятої в мережу електроенергії.

"Як результат, ДП "Гарантований покупець" безпідставно перерахувало понад 141 млн грн за електроенергію, яка взагалі не надходила до енергосистеми України. Отримані кошти були легалізовані через пов'язані підприємства на користь організатора злочинної групи, його брата та членів їхніх родин", – резюмують в антикорупційній прокуратурі.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як повідомлялося, 8 серпня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно трьох осіб у справі ймовірного зловживання на "зеленому" тарифі.

ВАКС України 21 квітня 2026 року повідомив про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі яких було оголошено у розшук в середині лютого 2026 року. Вони підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Влітку 2026 року у Ростислава Шурми проводилися обшуки в Німеччині в рамках розслідування кримінальної справи щодо сонячних електростанцій на окупованих територіях.

Шурма не визнавав себе винним у справі про зловживання з виплатами за "зеленим" тарифом СЕС на тимчасово окупованих територіях, заявляв, що не переховується від слідства і висловлював готовність брати участь у процесуальних діях шляхом відеоконференції чи з дипустанов України в Німеччині, яку він назвав своїм постійним місцем проживання.