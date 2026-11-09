Дощі з мокрим снігом йтимуть у вівторок на заході, а в середу - по всій Україні

Погода без опадів очікується в більшості областей України у вівторок, 10 листопада, лише в більшості західних областей вдень йтимуть дощі, подекуди з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в цей день очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, на Одещині до 12°.

В Києві у вівторок без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 10 листопада найвища температура в Києві була зафіксована на позначці 19,6° тепла в 2010 р., найнижча 12,2° морозу в 1897 р.

В середу, 11 листопада, по всій України очікуються дощі, в західних областях з мокрим снігом. Лише вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер південно-східний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8°, на півдні країни до 12°.

В Києві у середу дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.