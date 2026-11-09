Сили оборони уразили завод під російським Санкт-Петербургом, де роблять паливо для "Іскандерів"

Сили оборони у ніч на 9 листопада завдали удару по акціонерному товариству "Завод імені Морозова" біля Санкт-Петербурга (РФ), де виробляють вибухові речовини та твердопаливні заряди до двигунів балістичних ракет "Іскандер-М", які держава-агресор використовує для своїх атак по Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок.

"Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу в понеділок.

За їх даними, на заводі ім.Морозова також розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М". "Це підприємство ВПК входить до державної корпорації "Ростех" і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику… Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для "Іскандерів", якими він б'є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки", – йдеться в повідомленні.