Президент підписав закон про відновлення конкурсів на держслужбі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5031-ІХ про відновлення конкурсів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС) та свідчить картка закону на сайті парламенту.

"Це важливий крок до повернення відкритого та професійного відбору на публічну службу. На вакантні посади конкурси можна буде оголошувати одразу після набрання законом чинності. Для посад, на які людей призначали без конкурсу, діятиме поетапний графік", – йдеться в повідомленні НАДС.

Зокрема, після набрання законом чинності, конкурси на категорію "А" оголошують одразу. Їх оголосити треба протягом 12 місяців, а без конкурсу на посаді можна перебувати до 18 місяців.

Для категорія "Б" конкурси мають оголосити через 1 місяць, для категорії "В" – через 2 місяці (оголосити протягом 18 місяців, без конкурсу до 24 місяців).

Конкурси на посади в органи місцевого самоврядування мають бути оголошені через 2 місяці (голосити протягом 18 місяців, без конкурсу до 24 місяців).

Для осіб, призначених на посади публічної служби без конкурсу під час дії воєнного стану, закон передбачає перехідний механізм.

Зокрема, службовця, який отримав позитивну або відмінну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності (для держслужбовців) або пройшов атестацію та має висновок про відповідність займаній посаді або щорічну оцінку у період між атестаціями та отримав добру або високу підсумкову оцінку (для посадових осіб ОМС), керівник органу може за його згодою залишити на посаді без проведення конкурсу.

Таке рішення може бути прийнято протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності, або протягом місяця за результатами наступного оцінювання службової діяльності, або проходження атестації чи щорічної оцінки у період між атестаціями для тих службовців, хто до набрання чинності законом та протягом 3-х місяців після її не проходив.

В інших випадках особа може продовжувати працювати до завершення визначеного законом граничного строку перебування на посаді або до призначення переможця конкурсу.

Вимоги щодо відновлення конкурсів не застосовуються до посад у державних органах та органах місцевого самоврядування на територіях, де ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Для державної служби закон також передбачає низку змін до конкурсної процедури та інших аспектів проходження служби.

Так, єдине цифрове вікно для кандидатів – вакансії в "Дії"; анкету доброчесності подаватимуть кандидати на посади категорії "А" та на посади "Б" і "В" з підвищеним корупційним ризиком; відеофіксація конкурсу на посади "А" обов'язкова; відеозапис співбесіди з переможцем НАДС оприлюднює протягом 5 робочих днів; кандидати на посади "А" подаватимуть мотиваційний лист; передбачена можливість заповнювати вакансії шляхом кар'єрного просування державних службовців, які вже працюють у відповідному органі; для ветеранів війни та молоді, яка пройшла стажування в органі, можливе пріоритетне право на призначення.

Як повідомлялося, 26 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, яким відновила проведення конкурсів на посади державної служби. Документ є частиною виконання зобов'язань за Планом України на 2024-2027 рр. в межах Ukraine Facility та продовження реформи державного управління.