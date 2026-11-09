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РФ протягом минулого тижня атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори 128 разів

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РФ протягом минулого тижня атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори 128 разів
Фото: https://t.me/dtek_ua

Протягом минулого тижня РФ 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов у понеділок.

"Загалом зафіксовано 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об'єктів енергетичної й нафтогазової інфраструктури", – сказав він.

За словами Некрасова, з останніх трагічних подій - атака дрона на службовий автомобіль на Сумщині, внаслідок якої поранення отримали троє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні.

Це чергова цілеспрямована атака на працівників енергетичної галузі, які щодня працюють над відновленням світла для українців, доповнив перший заступник міністра.

#енергетика #обстріли
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