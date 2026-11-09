Аварійні відключення зранку застосовуються в трьох областях, найскладніша ситуація на Київщині і Дніпропетровщині – "Укренерго"

Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку 9 листопада застосовуються аварійні відключення, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми", – зазначив системний оператор.

В цілому через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок понеділка є знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

"Через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині", – наголосили в "Укренерго".

Також через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження: для промисловості – графіки обмеження потужності, ⁠для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).