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В Києві уламки БПЛА впали біля школи – Кличко

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В Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкритій території біля школи, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #уламки #школа #бпла
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