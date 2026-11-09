Сибіга 9-10 листопада відвідає Париж, де візьме участь у зустрічі глав МЗС G7

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 9-10 листопада відвідає Париж, де візьме участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав "Групи семи" (G7) на запрошення міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга візьме участь у сесії міністрів "Групи семи" щодо підтримки України та проведе низку двосторонніх переговорів.

У відомстві розповіли, що Сибіга поінформує союзників про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів, першочергові потреби обороноздатності та стійкості України напередодні зими.

Міністр також скоординує позиції з державами "Групи семи" у контексті мирних зусиль.

"У фокусі зустрічі будуть кроки до деескалації та наближення миру, посилення захисту українського неба, тиск на агресора, глобальна продовольча безпека та свобода мореплавства у Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

У Парижі також заплановані окремі двосторонні переговори Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо, главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, главами МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, Великої Британії Едом Мілібендом, Італії Антоніо Таяні, Німеччини Йоганном Вадефулем, іншими міністрами.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо відвідає Париж (Франція) 8-10 листопада для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).