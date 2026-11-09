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Ворожий удар по Кременчуку знищив центр реабілітації дітей з інвалідністю

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У Кременчуці внаслідок російського обстрілу 8 листопада повністю згорів спеціалізований дитячий центр "Колібрі", який працював із дітьми з розладами аутистичного спектру та інвалідністю. Про це Суспільному Полтава розповіла голова громадської організації "Інклюзія без обмежень" та керівниця центру Ганна Андрієнко.

"Я хочу пояснити, це не весь готель (раніше повідомлялося про влучання БПЛА в будівлю готелю в Кременчуці-ІФ-У), це те, що називається таунхаус. Тут є житлові квартири. От наше приміщення – це офіс на три поверхи. Далі це квартира, яка найбільше постраждала. Потім дві квартири – це готель, і там ще дві квартири. Готель не працював багато років, бо там проблеми з світлом якісь", – розповіла Андрієнко.

Вона уточнила, що під час удару в центрі не було людей.

Наразі в будівлю не можна заходити через ризик обвалів. Після обстежень працівники центру планують спробувати врятувати речі, які вціліли.

Як пояснила Андрієнко, центр "Колібрі" займав це приміщення 9 років. В ньому працювали близько 20 працівників та відвідували до півсотні вихованців.

"Це дитячий центр для дітей від, в принципі, нуля років. У нас тут було раннє втручання, корекційні заняття. Садочок, ресурсний клас – ми готували дітей до школи. У нас ходять по декілька років, у нас результати прекрасні", – розказала Андрієнко.

Напередодні удару в закладі завершували ремонт.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок, 9 листопада, у Кременчуці було зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях: росіяни вдарили по готелю та багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок удару постраждали 7 людей, серед них – 16-річний підліток, госпіталізований з тяжкими травмами. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удар #кременчук #центр #діти
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