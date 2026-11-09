Бережна: Українська культура – це талановиті, ініціативні, сміливі й небайдужі люди

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна у професійний день подякувала працівникам культурної сфери, що обрали культуру справою життя.

"Українська культура – це люди. Талановиті, ініціативні, сміливі і небайдужі. Сьогодні, у День працівників культури та майстрів народного мистецтва, дякуємо кожному й кожній, хто обрав культуру справою життя. Хто зберігає нашу спадщину, створює нове, працює над культурними проєктами та забезпечує роботу культурних інституцій", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона наголосила, що завдяки їх щоденній праці, "енергії та зусиллям українська культура продовжує жити й розвиватися навіть у найскладніші часи".

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва в Україні відзначається щорічно 9 листопада відповідно до указу президента від 30 грудня 2011 року.