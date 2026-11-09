Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Бережна: Українська культура – це талановиті, ініціативні, сміливі й небайдужі люди

1 хв читати
Додати як джерело
Бережна: Українська культура – це талановиті, ініціативні, сміливі й небайдужі люди
Фото: Міністерство культури України

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна у професійний день подякувала працівникам культурної сфери, що обрали культуру справою життя.

"Українська культура – це люди. Талановиті, ініціативні, сміливі і небайдужі. Сьогодні, у День працівників культури та майстрів народного мистецтва, дякуємо кожному й кожній, хто обрав культуру справою життя. Хто зберігає нашу спадщину, створює нове, працює над культурними проєктами та забезпечує роботу культурних інституцій", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона наголосила, що завдяки їх щоденній праці, "енергії та зусиллям українська культура продовжує жити й розвиватися навіть у найскладніші часи".

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва в Україні відзначається щорічно 9 листопада відповідно до указу президента від 30 грудня 2011 року.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#бережна #культура #вітання #свято
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному тра…

Читати