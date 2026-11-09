В Києві сталося загоряння на території парковки – Кличко

У Солом'янському районі Києва сталося загоряння на території парковки, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
У Солом'янському районі Києва сталося загоряння на території парковки, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
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