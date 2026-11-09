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В Києві сталося загоряння на території парковки – Кличко

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У Солом'янському районі Києва сталося загоряння на території парковки, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #пожежа #соломянський
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