Петиція до Кабміну про окрему форму одягу для ТЦК не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити окрему форму одягу для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 6 серпня і станом на 9 листопада вона набрала лише 613 із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"В умовах повномасштабної війни особливого значення набуває суспільна довіра до Збройних сил України та військовослужбовців, які щоденно захищають державу, виконуючи бойові завдання та ризикуючи власним життям", – йшлося у петиції.

За словами авторки петиції, у суспільстві регулярно виникають конфліктні ситуації, пов'язані з діяльністю окремих працівників ТЦК та СП, зокрема під час проведення заходів оповіщення та перевірки військово-облікових документів.

На її думку, чітке візуальне розмежування різних категорій персоналу сприятиме прозорості діяльності державних органів, підвищенню персональної відповідальності їх працівників та забезпеченню можливості громадян однозначно ідентифікувати посадову особу, з якою вони взаємодіють.

У зв'язку з цим, вона просила: розробити та запровадити окрему форму одягу або службове екіпірування для ТЦК та СП, яке за зовнішнім виглядом чітко відрізнятиметься від військової форми одягу військовослужбовців ЗСУ; передбачити чіткі індивідуальні ідентифікатори службовців ТЦК та СП – нагрудний знак, службове посвідчення або інший засіб, який дозволятиме громадянину однозначно встановити особу та посаду працівника; передбачити на службовій формі окремий офіційний розпізнавальний знак для службовців ТЦК та СП, які мають статус учасника бойових дій.

Як повідомлялося, у травні 2025 року депутат Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК не мають носити піксель, та звернувся з депутатським зверненням до Кабінету міністрів та Міноборони для розробки та заміни військової форми для працівників ТЦК. Ця ініціатива депутата викликала резонанс, у тому числі критику з боку військових.