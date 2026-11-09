Майже 80% житлових будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії, вже отримали тепло – Кличко

В Києві станом на ранок 9 листопада вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів", – додав він в повідомленні в телеграм-каналі.

Мер нагадав, що 2 листопада в Києві стартував опалювальний сезон для житлових будинків.

В заклади соціальної сфери за заявками керівників закладів тепло почали подавати ще 16 жовтня. Наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл.

"Тобто сумарно понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло", – підсумував міський голова.