Чотирнадцять людей, серед них двоє дітей, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області, 14 людей постраждали, серед них двоє дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм зазнали поранень жінки 19, 68, 54, 50 років і 75-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 46 і 59 років, 17-річний хлопець і 14-річна дівчинка; у м. Харків поранено 73-річну жінку і 35-річного чоловіка; у м. Балаклія зазнав поранень 52-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 22 і 27 років", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.