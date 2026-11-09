СБС ЗСУ встановили новий рекорд за кількістю уражених окупантів

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомляють про новий добовий рекорд за кількістю уражених окупантів.

"Підрозділи угруповання СБС вкотре оновили абсолютний добовий рекорд ураження особового складу противника – 801 окупант, з них 281 ліквідовано", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом протягом доби уражено 2 611 цілей противника.

Серед уражених цілей 77 точок вильоту дронів, 1 ЗРК/ЗГРК, 26 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку, 153 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки,9 артилерійських систем, зокрема 2 САУ, 39 складів,719 укриттів та бліндажів та 443 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

З початку листопада (01-08.11) підрозділи угруповання СБС уразили 17 903 цілі противника, з них 5 492 одиниці особового складу.