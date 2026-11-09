Сили оборони збили 276 ворожих цілей з 317 – ПС ЗСУ

В ніч на 9 листопада російські окупанти атакували територію України 317 ударними БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них – реактивні), п'ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.