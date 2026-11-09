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Росіяни за ніч 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками – ОВА

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Росіяни за ніч 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками – ОВА

Станом на 7:30 понеділка, 9 листопада, росіяни майже 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджене підприємство. У Кам'янському понівечена інфраструктура. У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській гррмадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.

 

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Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #зведення #атаки
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