9 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 листопада в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Ще сьогодні Всесвітній день свободи, Міжнародний тиждень науки та миру, Всесвітній день сиріт, Всесвітній день винахідника, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, Всесвітній день лізингу

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти.

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Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 30.12.2011 р. № 1209/2011.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, присвячений тим, хто своїм талантом і відданістю щодня формує, зберігає та примножує українську культуру.

Митці відіграють унікальну роль не лише в житті України, але й у збереженні національної ідентичності в умовах війни. Мистецтво, яке з’являється у житті кожної людини змалечку, супроводжує її протягом усього життя, надає сенс і натхнення навіть у найтяжчі часи.

Всесвітній день свободи

Всесвітній день свободи – це визнання того, що боротьба за свободу триває в усьому світі. Цей день заснував у США президент Джордж Буш на честь падіння Берлінської стіни та кінця комуністичного правління в Центральній і Східній Європі. Це день, щоб замислитися над важливістю свободи як основоположного права людини і підтвердити нашу відданість захисту свободи, де б вона не перебувала під загрозою.

Такі лідери, як президент Рональд Рейган, відіграли ключову роль у завершенні холодної війни, а його знаменита промова "Зруйнуйте цю стіну!" у червні 1987 року уособлювала поштовх до подолання бар’єрів на шляху до свободи. Всесвітній день свободи слугує нагодою визнати зусилля таких лідерів і вплив їхньої рішучості перед обличчям авторитаризму.

Історія дає нам цінні уроки про ціну свободи та пильність, необхідну для її збереження. Відзначення падіння Берлінського муру, це своєрідне нагадування про необхідність політики та реформ, які мають захистити демократію від посилення репресивних режимів.

Міжнародний тиждень науки та миру

Відзначається у календарний тиждень, на який випадає 11 листопада. Вперше на неурядовому рівні його провели у 1986 році, який було названо ООН Міжнародним роком миру.

Організація подій та заходів в рамках тижня здійснювалася як неурядова ініціатива; секретаріат Міжнародного року миру був поінформований про підготовчі заходи та остаточний підсумок подій, що відбулися впродовж тижня. Організатори прагнули заохотити якомога ширшу міжнародну участь у святкуванні.

Всесвітній день усиновлення

9 листопада відзначається Всесвітній день усиновлення, який було ініційовано Хенком Фортнером у 2014 році. Він заснував краудфандингову платформу AdoptTogether для об'єднання людей на підтримку створення родин для дітей-сиріт. У дитинстві Фортнер сам виховувався в прийомній сім'ї, яка взяла до себе 36 дітей.

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

Щорічно 9 листопада у світі відзначається Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, який започаткували у пам’ять про перший напад на євреїв німецькими нацистами. Масова акція насильства відбулася 9 листопада 1938 року та отримала назву "Кришталева ніч", з цієї події розпочалось активне знищення єврейського народу (Голокост).

Всесвітній день сиріт

Щорічно у другий понеділок листопада відзначається Всесвітній день сиріт

Зараз у всьому світі створюються інтернати для сиріт. Але більшість спеціалістів запевняє, що це є найгіршим варіантом для проживання дітей. Адже без постійного контакту з близьким дорослим та турботи дитина не може всебічно розвиватися.

Метою цього свята є донесення до людей різноманітних способів допомоги дітям, які залишилися сиротами внаслідок воєнних конфліктів, нещасних випадків, стихійних лих, або були залишені батьками при народженні.

Сьогодні в Україні війна зробила сиротами велику кількість дітей, тому відзначення цього дня для нашої країни дуже актуальне і важливе. Привернути увагу, надихнути на допомогу, організувати підтримку сиротам – мета цього дня нагадати, що ці діти потребують уваги й турботи щодня.

Всесвітній день винахідника

За ініціативою Міжнародної федерації асоціацій винахідників (IFIA), 9 листопада відзначається як World Inventor’s Day — день, присвячений усім творцям нових технологій, наукових рішень, інженерних проривів та побутових інновацій. 9 листопада Всесвітній день винахідника відзначається переважно в німецькомовних країнах і є днем народження актриси та винахідниці Геді Ламар.

Ця дата обрана на честь Геді Ламар — австрійсько-американської акторки й винахідниці, яка народилася 9 листопада 1914 року. Вона створила прототип технології, яка стала основою для Wi-Fi, Bluetooth і GPS.

Всесвітній день лізингу

Всесвітній день лізингу відзначають 9 листопада всі професіонали лізингової індустрії. Засновником свята є Литовська авіаційна лізингова компанія AviaAM Leasing, тож першими святкувати подію почали представники авіаційної галузі.

Професійне свято, присвячене лізинговій індустрії, яка надає фінансові інструменти для розвитку бізнесу шляхом довгострокової оренди майна з подальшим викупом.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Федора Львовича Ернста (Ернеста) (Теодор-Ріхард-Едуард Людвіґович) (1891–1942), українського історика, музеєзнавця, археолога, мистецтвознавця, краєзнавця, громадського діяча, фундатора та класика українського мистецтвознавства, діяча в галузі охорони пам'яток історії та культури України; за іншими даними народився 11(23).11.1891 р., помер 1949 р.;

120 років від дня народження Ярослава Борисовича Лопатинського (1906–1981), українського математика;

110 років від дня народження Леоніда Петровича Бразова (Безобразов) (1916–1997), українського письменника;

50 років від дня заснування (1976) в Києві Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська гельсінська група; УГГ) - першої легальної правозахисної організації.

Ще цього дня:

1918 — У Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат);

1938 — У Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію "Карпатська Січ";

1947 — Команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року;

1976 — У Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;

1977 — Українська Гельсінська Група оприлюднила "Маніфест українського правозахисного руху";

1997 — В Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Церковне свято



9 листопада в православному календарі день пам’яті святих преподобних Матрони й Теоктисти.

Преподобна Матрона була християнською святою, що прославилася своєю глибокою вірою та святістю життя. Відомо, що вона народилася в IV столітті в родині благочестивих християн, і з дитинства виявляла особливу духовну чутливість і благочестя. Вона жила в селі та проводила життя в молитві, покаянні і відданості Богу.

Матрона була благословенна духовними дарами, серед яких було пророче знання і здатність зціляти людей. Особливо вона була відома своєю здатністю молитися за інших і отримувати від Бога дари, які допомагали численним людям знайти мир, зцілення та духовну допомогу.

Її життя часто сприймалося як приклад того, як треба долати труднощі життя, зберігаючи глибоку віру та покору. Святу Матрону шанують за її смирення та віру, а також за її здатність прославляти Бога через служіння іншим.

Преподобна Теоктиста — свята, яка також була вірною служителькою Божою в ранньому християнському світі. Відомо, що вона стала черницею в юному віці. Преподобна Теоктиста відзначалася винятковою побожністю, спокоєм і дотриманням аскетичних практик, що було характерним для жінок її часу.

Вона присвятила своє життя молитвам і духовному служінню в монастирі, де її чесноти стали відомими серед інших черниць і мирян. Теоктиста прославилася своїм смиренням, чистотою душі та безперервними молитвами за інших людей. Вона також була визнана за її здатність отримувати пророцтва та духовні видіння, що допомагало людям на їхньому шляху до спасіння.

Святу Теоктисту вважають прикладом для наслідування серед православних християн, її духовне життя є натхненням для багатьох вірян. Обидві ці святий особи, хоча й жили в різний час, є важливими прикладами того, як людина може служити Богу через своє життя, молитву та благочестя, прагнути до святості і духовного вдосконалення.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

З прикмет цього дня:

Існує кілька прикмет щодо погоди та майбутнього врожаю. Якщо йде дощ, чекайте великого урожаю пшениці наступного року; туман віщує відлигу, а іній на деревах - сильні морози незабаром. Якщо йде сніг, це може означати, що негода затягнеться.

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