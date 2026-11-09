Втрати РФ за добу склали 2980 військових і 68 артсистем – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2980 російських військових, знищили 1843 БПЛА, 638 одиниць автотехніки та 68 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в соцмережі Facebook.

"Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року: особовий склад – близько 1 609 380 (+2 980) осіб, танки – 12 462 (+4), бойові броньовані машини – 25 683 (+15), артилерійські системи – 52 112 (+68), РСЗВ – 2 263 (+6), засоби ППО – 1 753 (+2), літаки – 452, гелікоптери – 356наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 602 020 (+1 843), крилаті ракети – 5 196; кораблі та катери – 35, підводні човни – 2; автомобільна техніка та автоцистерни – 172 488 (+638), спеціальна техніка – 4 889 (+1)

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037We8sKVuGasQTQtAU2zTcezx51HoErtMbG4NrHKmZew2zS6X7HeihGvdjKQWanpVl?locale=uk_UA