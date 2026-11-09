Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Втрати РФ за добу склали 2980 військових і 68 артсистем – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2980 російських військових, знищили 1843 БПЛА, 638 одиниць автотехніки та 68 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в соцмережі Facebook.

"Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року: особовий склад – близько 1 609 380 (+2 980) осіб, танки – 12 462 (+4), бойові броньовані машини – 25 683 (+15), артилерійські системи – 52 112 (+68), РСЗВ – 2 263 (+6), засоби ППО – 1 753 (+2), літаки – 452, гелікоптери – 356наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 602 020 (+1 843), крилаті ракети – 5 196; кораблі та катери – 35, підводні човни – 2; автомобільна техніка та автоцистерни – 172 488 (+638), спеціальна техніка – 4 889 (+1)

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037We8sKVuGasQTQtAU2zTcezx51HoErtMbG4NrHKmZew2zS6X7HeihGvdjKQWanpVl?locale=uk_UA

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#війна #росія #втрати
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному тра…

Читати
Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати