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Демократи в Палаті представників США розглядіють імпічмент Гегсета

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Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс підтримав ідею імпічменту міністра оборони Піта Гегсета, заявивши, що він "категорично за" цей законопроект, який може бути внесений вже цього тижня, повідомляє Bloomberg.

"Так званий міністр оборони зловживав своєю владою, підірвав нашу національну безпеку та спровокував цю безрозсудну й дорогу війну з Іраном, яка призвела до стрімкого зростання цін для американського народу та зробила країну менш безпечною", – заявив Джеффріс у неділю.

За його словами, демократи в Палаті представників планують обговорити можливу резолюцію у вівторок, коли вони зберуться на перше засідання після перемоги в обох палатах Конгресу на проміжних виборах.

Як повідомлялося, CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Трамп може спробувати знайти когось, хто візьме на себе провину за поразку Республіканської партії на виборах. Гегсет у цій ситуації розглядається деякими союзниками президента як потенційно вразливий.

Пізніше в ЗМІ з'яивлася інформація про те, що Трамп обговорює з радниками майбутнє Гегсета після проміжних виборів, однак Трамп спростував ці повідомлення, заявивши, що не розглядає відставку міністра оборони.

"Я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов'язками", – заявив Трамп у відповідь на питання.

За результатами виборів до Конгресу 3 листопада Демократична партія США отримує більшість в обох палатах. Республіканці показали невдалі результати й на виборах губернаторів низки штатів, зокрема – Техасу. Невдачі на виборах сталися, зокрема, у традиційно "республіканських" штатах. Американські ЗМІ зазначають, що це – свідчення того, що Трамп розчарував виборців навіть зі своєї власної партії.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-08/hegseth-impeachment-backed-by-house-democratic-leader-jeffries

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#демократи #імпічмент #сша #гегсет
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