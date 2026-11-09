Сибіга назвав ганьбою рішення IIHF замінити норвезьку команду на росіян

Міністерство закордонних справ України різко засудило рішення Спортивного арбітражного суду щодо Міжнародної федерації хокею включити російську збірну до оновленого розкладу турніру замість норвезької команди.

"Міжнародні спортивні бюрократи, які ухвалюють рішення про повернення росіян до міжнародних змагань, заплямовують себе кров'ю та стають співучасниками російських воєнних злочинів і відбілювання цих злочинів. Це стосується й керівництва Міжнародної федерації хокею (IIHF), яке вирішило включити Росію до оновленого розкладу молодіжного чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії. Таке рішення викликає серйозні підозри щодо можливого впливу Москви на його ухвалення", – заявив Сибіга, передає пресслужба МЗС в телеграм-каналі.

Він наголосив, що норвезькі хокеїсти заслужили своє місце на чемпіонаті завдяки спортивним досягненням. Позбавляти їх цього місця, щоби надати його державі, яка веде загарбницьку війну, – ганьба для всієї міжнародної спортивної спільноти.

"Ми солідарні з Норвегією та вимагаємо скасувати це рішення IIHF. Закликаємо бойкотувати участь Росії в чемпіонаті та припинити міжнародне фінансування федерації у відповідь на це ганебне рішення. Льодовий майданчик не повинен ставати платформою для відновлення контактів Росії з цивілізованим світом. Спорт ніколи не має використовуватися для легітимізації агресора. Росії не місце на льоду, доки триває її варварська війна проти України", – резюмував міністр.

Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що норвезьку команду витіснили з елітного дивізіону молодіжного Чемпіонату світу з хокею 2027 року, щоб звільнити місце для Росії.

"Після рішення Спортивного арбітражного суду Міжнародна федерація хокею (IIHF) внесла російську збірну до оновленого розкладу турніру замість норвезької. Сама IIHF заявила про незгоду з вердиктом CAS, однак розглядає механізми його виконання. Наслідок цього рішення неприпустимий та підриває принципи чесного спорту. Ми підтримуємо норвезьких колег і готові спільно відстоювати права спортсменів. Норвезькі хокеїсти чесно вибороли право на участь у міжнародних змаганнях спортивними результатами. Спроба позбавити цього права заради повернення збірної держави-агресора – це пряма зневага до всієї спортивної системи", – написав Бідний в соцмережі Facebook.

Він додав, що аналогічний сценарій можуть застосувати і для чоловічого Чемпіонату світу 2027, де має бути представлена українська збірна.

На думку Бідного, значну роль у лобіюванні російської позиції міг відіграти експрезидент IIHF Рене Фазель. У 2023 році він отримав громадянство РФ та увійшов до спільного бізнесу з підсанкційним російським олігархом. Як колишній очільник IIHF він продовжує зберігати свій вплив на функціонерів організації в інтересах РФ. Ми закликаємо до негайного і прозорого розслідування щодо причетних до цього абсурдного рішення.

"Разом з тим, уряд Канади, де у грудні-січні і відбуватиметься турнір, проявив принципову позицію не пускати російських хокеїстів на свою територію. Україна суттєва перепона для реалізації рішення CAS. Приклад Канади свідчить: візові обмеження залишаються дієвим інструментом недопуску представників країни-агресора на змагання. Закликаємо уряд Німеччини, як господаря майбутнього чоловічого Чемпіонату світу з хокею, ухвалити аналогічне рішення", – закликав Бідний.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10963

https://www.facebook.com/matvij.bidnij/posts/pfbid0HczTDRBzsRhGMRW6vkpQqoL2Un2eQVLafpQ2zBVqasmz25cbLLakqtqCZ4cd4ompl