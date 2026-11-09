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Події

Росіяни вдарили по Хмельницькому, виникла пожежа в житлових будинках – ОВА

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Російські окупанти вночі в понеділок, 9 листопада, вдарили по Хмельницькому, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Унаслідок атаки російського безпілотника на обласний центр пошкоджено житлову забудову. Виникла пожежа у приватних житлових будинках", – написав Тюрін в телеграм-каналі.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/12132

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#хмельниччина #пожежа #атака
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